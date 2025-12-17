寶島神很大／赤崁太子募兵去 全台唯一先鋒官暌違20年再出陣

節目中心／綜合報導

「刈水香」是台灣南部民間宗教儀式，屬於神明招募兵馬的一種方式！此次寶島神很大將前往高雄梓官赤崁村參與一場特別的刈水香！

（圖／大部隊在里港隘寮溪堤防邊刈水香。）

（圖／此次赤崁元聖宮刈水香的香擔）

跟著赤崁元聖宮中壇元帥的腳步，來到屏東隘寮溪河堤刈香！

只不過為何要千里迢迢到屏東去呢？

據說這全都是元帥的指示，包含時間地點都是元帥使用「啞巴轎」指示的！

（啞巴轎：大駕退至廟埕等候，執事人員於天公爐前案桌細聲請示，若得神明之盛意，則大轎奔至案桌，俗稱啞巴轎。）

（圖／赤崁元聖宮中壇元帥神像。）

時隔七年元帥再度指示的刈水香，一點都不平凡！

除了全村、各友宮廟全出動，聽說此次先鋒官更是全台唯一，時隔20年在度出陣的神秘陣頭「開基五將」！？

據說開基五將源自於高雄左營，配置分別是三十六官將中：李元帥、康元帥、趙元帥、吞精大將與食鬼大將。

究竟這獨一無二的先鋒官陣，帶著怎樣的面譜、踩著怎樣的腳步？

（圖／開基五將中李元帥替信眾加持消災。）

鎖定12/17 22:15 寶島神很大 一起跟著太子爺募兵去！

