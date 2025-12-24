寶島神很大／超罕見「螺絲媽祖震撼亮相！岡山壽天宮三寶迎白沙屯媽祖

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

為慶祝建廟313週年，高雄岡山壽天宮日前特別恭迎苗栗白沙屯拱天宮媽祖首次南下高雄，進行為期三天的祈福遶境活動，已於日前圓滿落幕，吸引了近數十萬名虔誠信眾參與。除了與高雄在地媽祖廟如旗山、鳳山五甲等地的媽祖首度合體贊境外，為配合此次慶典，壽天宮特別在玉皇宮後殿展出廟中珍藏的「鎮殿三寶」，邀請所有信眾一同鑑賞。其中，最引人注目的便是將在地產業與宗教完美結合的「螺絲媽祖」。

螺絲媽祖。（圖／翻攝自岡山壽天宮粉絲專頁）

岡山素有「螺絲王國」美譽，為了展現地方特色，廟方特別邀請高雄師範大學教授李億勳團隊，耗時六個月精心打造。這尊媽祖高達2公尺，連同臺座重約500公斤，由多達38,000個螺絲扣件（包含25,000個螺絲墊片/華司、13,000個螺帽）焊接而成。它不僅是全國第一座，更是全球唯一，其精緻程度甚至連衣袖的皺褶都栩栩如生，完全突破傳統神像的材質限制，成為岡山最具代表性的文化地標。此外，兩旁的護法神千里眼與順風耳也同樣採用螺絲鏤空設計，威風八面。

天照大小神轎。（圖／翻攝自維基百科）

壽天宮的「鎮殿三寶」中，另兩寶也充滿歷史意涵。第二寶是兩座由檜木製成、擁有唐破風屋頂造型的日式「天照大小神轎」。壽天宮原址為日治時期的岡山神社，戰後日本人撤退後，遺留下了這兩座飾有鳥居和「蕨手」的精美神轎，是目前全台保存最完整的日式神轎。

紙塑媽祖。（圖／翻攝自岡山壽天宮粉絲專頁）

第三寶則是已退神珍藏的「紙塑媽祖」。這是壽天宮的第二代媽祖神像，材質為竹架、薄土和紙層層黏製而成。雖然因材質脆弱而退神，但在這尊紙塑媽祖下方兩側，仍保留了兩面稱為「陰陽契」的磚契。這是當初建廟時舉行「安龍謝土」科儀，向土地神祇稟告並取得地權的契約文書，如同民間的房屋地契，是見證建廟歷史的重要文獻。除了三寶，壽天宮廟門兩側鎮守的石像，也不同於台灣常見的石獅，而是一對日治時期神社所遺留的「狛犬」，一尊開口代表「阿」（公），一尊閉口代表「吽」（母），安靜地守護著廟宇。

