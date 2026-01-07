寶島神很大／鹿港神獸現身 學者：台灣本身就是一隻神獸

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

你是否曾想過，走在台灣街頭、廟口或老屋前，其實早已被各種「神獸」默默守護著？《寶島神很大online》這回來到鹿港小鎮，從一句看似玩笑的提問展開一場尋找神獸之旅！

其實在我們生活當中神獸無所不在。（圖／寶島神很大）

提到神獸，多數人第一時間聯想到的，往往是「龍鳳呈祥」、「天上麒麟」、「獨佔鰲頭」等吉祥成語中的神話生物。但老師卻語出驚人地指出，其實在我們的日常生活中，有許多神獸天天出現在眼前，卻常常被我們當成「沒看到」。

阿白及香蕉循線來到廟宇尋找神獸。（圖／寶島神很大）

循著線索，主持人阿白及香蕉來到廟前仔細觀察，赫然發現門口那對看似平凡的小獸，竟大有來頭。民間傳說中，這類造型有說法是源自「龍生九子」之一的椒圖，生性閉索、喜歡蜷曲起來，因此常被放置於廟埕、門口，象徵守護、鎮煞與封藏不祥。牠不一定真實存在，卻承載著人們對平安與吉祥的期待。

廣告 廣告

神獸之一，「龍生九子」中的椒圖。（圖／寶島神很大）

節目也進一步帶出「神獸」在民俗信仰中的多元定義。除了龍、鳳、麒麟等傳統瑞獸之外，許多與生活密切相關的動物，也因象徵意義而被納入神獸範疇。例如鹿，因與「祿」諧音，被視為富貴吉祥；有些鳥類、家畜，甚至原本被視為「怪」的動物，在被神明收服後，也成為守護地方的存在。

鹿，因與福「祿」諧音，所以也被視為神獸的一種。（圖／寶島神很大）

老師指出，神獸的存在，其實反映的是人與自然的關係。古人透過動物形象，投射對天地萬物的敬畏與感謝，也提醒人們必須與自然共存、彼此尊重。也因此，在廟宇之中，經常可以看到龍、虎、麒麟、鳳凰等神獸齊聚一堂。

廟宇中有著各式神獸守護。（圖／寶島神很大）

龍、虎、麒麟、鳳凰等神獸齊聚一堂，構成一套完整的守護系統。（圖／寶島神很大）

就在大家以為故事已經說得差不多時，節目再度拋出震撼彈——全台灣最大的神獸，其實一直就在我們腳下，那就是「台灣」本身。老師解釋，台灣在古籍中曾被稱為「鯤島」，源自《莊子．逍遙遊》中的巨大生物「鯤」，長至數千里。鯤能化魚、化鳥，象徵龐大、轉化與生命力。也有一說認為，「鯤」指的是鯨豚，正好與台灣四周豐富的海洋生態相互呼應。

台灣本身就像是一個神獸。（圖／寶島神很大）

神獸台灣，保佑世世代代平平安安。（圖／寶島神很大）

從地理形勢、風水格局到自然環境，台灣整座島嶼，被視為一隻承載萬物的巨大神獸，默默守護著島上的眾生。原來，我們每天站立、生活的這片土地，本身就是最強大的守護。或許正因為這隻「神獸台灣」，我們才能世世代代平安生活於此。神獸，不只是神話，更是對土地最深的敬意與感恩。

精彩影音►鹿港小鎮居然是神獸聖地!? 台灣本島居然是一隻大型神獸?!

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

建築師守護神！春秋時期的能工巧匠魯班公

小寒迎來轉運關卡 民俗提醒這件事先做、注意1禁忌

年節將近點燈了嗎？平安燈、太歲燈、斗燈差別一次看懂

拜拜零距離！桃園景福宮籤詩竟有五種語言 外國人也秒懂

