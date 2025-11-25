《寶島西米樂 傳承》何宜珊淋雨險走光 王盈凱車禍七孔進水

這場雨中的車禍戲，王盈凱被撞倒後只能平躺在地、任由大雨傾瀉，直往口鼻灌水，差點被嗆到。何宜珊也心疼表示：「雨大到我眼睛都快張不開了，大凱躺在那裡，應該七孔都進水了吧。」

何宜珊淋雨險走光 王盈凱車禍七孔進水

當天雨戲拍了一遍又一遍，何宜珊即使裹著浴巾休息，全身仍不停往下滴水，她說：「水一直順著腳流，好像有蟲在爬，癢到不行」，因為擔心妝會被雨沖掉，她不時向陳玹宇確認狀態，對方也大力稱讚：「沒看過有人淋雨淋成這樣還這麼漂亮的！」給足情緒價值。

何宜珊劇中失戀淋雨戲拍了整個晚上。圖／台視

而大雨讓拍攝動作更加困難，何宜珊透露裙子因為雨水黏在腿上，拍到一半差點走光，她表示：「有一幕是大凱扶我起來，結果裙子黏住，差點一起往上扯，我只好邊演邊狂往下拉。」

王盈凱(左)躺地大雨灌進口鼻，差點嗆到。圖／台視

王盈凱也害羞說：「我當下有發現，所以立刻放手，但情緒還是得繼續演」。隨著中和、春燕、海珍與大川四人之間的情感線越來越錯綜複雜，接下來劇情也將迎來更多變化，後續走向令人期待。

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

