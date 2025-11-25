《寶島西米樂 傳承》 分手後感情配對掀巨浪 寶島CP大風吹

劇中盧彥澤飾演的「中和」分手何宜珊飾演的「春燕」後，隨即迎娶海珍(蔡祥飾)，春燕則在大川(王盈凱飾)車禍失明後，心疼對方的真心付出，點頭答應他的求婚。

分手後感情配對掀巨浪 寶島CP大風吹

寶島CP大搬風，讓觀眾驚呼：「既然事已至此，春燕和大川如果能在一起，也是會很幸褔的。」劇情中大川為了尋找因分手而失聯的春燕，苦追到深夜，卻在大雨中遭遇車禍，最終因傷勢導致失明，成為近期最虐心橋段。

王盈凱(左)劇中終於向何宜珊(右)求婚成功。圖／台視

廣告 廣告

這場戲雨大到像颱風天，原來是劇組特別調來兩輛灑水車，打造「暴雨等級」的效果。王盈凱回憶，被撞倒後只能平躺在地、任由大雨傾瀉：「水一直往鼻子和嘴裡灌，真的快被嗆到。」

何宜珊(右)雨中拍戲，自曝差點走光。圖／台視

何宜珊也心疼表示：「雨大到我眼睛都快張不開了，大凱躺在那裡，應該七孔都進水了吧。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

更多台視新聞網報導

《寶島西米樂 傳承》甜蜜約會提分手 盧彥澤遭巴掌伺候

《寶島西米樂 傳承》外景含淚抗海風 何宜珊髮膠護瀏海

《寶島西米樂 傳承》 尹昭德感性謝幕 為角色減重3公斤