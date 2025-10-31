《寶島西米樂 傳承》 劇中意外得知女兒懷孕 尹昭德心痛泛淚
尹昭德劇中面對女兒懷孕的消息，突如其來的打擊，讓一家三口震驚與心力交瘁。下戲後回到休息室仍紅著眼眶，難掩激動的情緒：「原本以為只是身體不舒服，這樣就已經夠擔心了，結果居然是懷孕。」
尹昭德有感而發表示：「到底要多悲慘他們才會甘願？對爸媽來說這是多麼殘忍又心痛的一件事。」講到激動處他一度哽咽，竟還忍著情緒搞笑：「不要走開、馬上回來！」
蔡祥(左)一把將尹昭德(中)推走。圖／台視
飾演女兒「海珍」的蔡祥情緒爆發，崩潰地推開父親，甚至將劇中罹患帕金森的尹昭德推去撞牆。尹昭德笑說：「她其實只輕輕推一下，我就飛得超遠。」黃瑄也笑說：「蔡祥已經有收力了，爸爸也是個很會演的表演者。」更打趣虧尹昭德：「那你這樣很適合『碰磁』耶！」
尹昭德（右）和黃瑄(中)劇中意外得知女兒懷孕，震驚不已。圖／台視
一旁的陳玹宇則補刀爆料：「蔡祥不只是聲音大，力氣真的也很大。」蔡祥聽完笑回：「你怎麼知道?難道被我揍過嗎? 」黃瑄聽了笑說：「用看的就知道、不用揍。」
《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。
