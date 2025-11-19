《寶島西米樂 傳承》外景含淚抗海風 何宜珊髮膠護瀏海

劇中盧彥澤帶著何宜珊先是甜蜜約會一天，在海邊迎來分手時刻。何宜珊直言：「中和真的很殘忍，我沒辦法接受主動牽人家的手，結果對方放開。」

外景含淚抗海風 何宜珊髮膠護瀏海

她坦言現實中也曾歷經過幾次「斷崖式分手」，回想感觸依然深刻：「那種心裡的痛苦真的很難熬。」然而中和並非無情，為了讓春燕完成成為西裝師的夢想，他選擇犧牲自己的感情，答應娶寶島西服店千金「海珍」，並以春燕能成為西服店繼承人為交換條件。

何宜珊（左）和盧彥澤戲裡原本愛的甜蜜最後卻變調分手。圖／台視

現場強勁海風讓何宜珊吃足苦頭，角色的招牌劉海被吹得不聽話，只好趕快回梳化間「補強」狂噴髮膠，她不好意思笑說：「劇組的髮膠應該都在我頭上了吧！」在一番「加強」下果然劉海紋絲不動，讓她感到十分驚奇。

盧彥澤（左）邊拍戲邊幫何宜珊固定髮型，十分貼心。圖／台視

