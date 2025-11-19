《寶島西米樂 傳承》甜蜜約會提分手 盧彥澤遭巴掌伺候

無預警被失戀的春燕，終於忍不住情緒，一個巴掌甩向中和，場面令人揪心。劇中盧彥澤帶著何宜珊先是甜蜜約會一天，在海邊迎來分手時刻。

甜蜜約會提分手 盧彥澤遭巴掌伺候

盧彥澤雖認同「長痛不如短痛」，仍忍不住吐槽角色：「看劇本的時候也覺得中和很煩耶！他這樣不行，應該要把事情講清楚、一起面對，不過那個年代，加上他的個性，確實會默默扛起一切。」何宜珊也笑說：「還好我活在現代！」

盧彥澤（左）劇中提分手被何宜珊呼巴掌。圖／台視

何宜珊劇中被盧彥澤分手直呼太殘忍。圖／台視

盧彥澤透露，這場分手戲拍攝前一場正是兩人的求婚戲，從甜蜜瞬間跌入悲情，情緒轉折猶如在洗三溫暖，他因此打趣笑說：「我每天都是痛苦並快樂著！」

盧彥澤（左）也覺得角色突然拋棄女友太過分。圖／台視

由於外景拍攝時不時有飛機飛過，兩人得努力維持情緒不被打斷。這同時也是盧彥澤首度挑戰「被打巴掌」的戲，為求真實感他主動要求何宜珊「盡量打！」盧彥澤說：「我們都很努力克服困難，情緒不能斷，希望觀眾能跟著我們一起感受角色的起伏。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

