《寶島西米樂 傳承》黃瑄靠零食撫慰情緒 蔡祥遭曝力氣超大

拍攝這場戲的當天，其實一行人早就己經連拍了好幾場情緒重的戲，尹昭德的心理負荷也來到臨界點：「整天下來心情真的很沉重。」

黃瑄、蔡祥拍戲壓力大 靠零食撫慰情緒

黃瑄和蔡祥「母女檔」更是用吃東西來撫慰心靈，黃瑄笑說：「沒辦法，情緒太激動肚子就餓了。」，蔡祥回到休息室便一直找零食來補充體力。原本劇情設定中有一場「巴掌戲」，曉蘭（黃瑄飾）一怒之下呼女兒一巴掌，但黃瑄與導演討論後決定刪除。對此她解釋：「劇中寶島西服店家庭的教育風格著重溝通，曉蘭處事理智多於感性，而且海珍已經很可憐了，這巴掌真的打不下去。」在考量實際操作的難度後，忍痛討論刪減戲份。

蔡祥(左)劇中情緒崩潰跟黃瑄拉扯。圖／台視

黃瑄在劇中面對女兒意外懷孕很無法接受，現實生活中，她表示自己兒子還小，又忍不住帶入母親心情：「我還不想這麼早當阿嬤！叫我阿嬤我真的會哭耶！」她補充說：「孩子從欄杆上摔下來、手差點斷掉我就快嚇死，真心無法想像劇中這種狀況。」

尹昭德(中)對於劇中女兒的遭遇很是心疼。圖／台視

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

