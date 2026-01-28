《寶島西米樂 守護》 何佩芸戲外更驚險 少女形象成最佳保護色之一

何佩芸長期活躍於歌仔戲舞台，風度翩翩的小生形象深植人心，台風瀟灑、氣質鮮明，也因此深受粉絲喜愛。

何佩芸戲外更驚險 少女形象成最佳保護色之一

何佩芸表示：「很多人其實把我當成男生，可能我個性比較大剌剌，加上平常穿得很休閒。」她也坦言，這樣的形象反差，反而成了生活中的「保護色」何佩芸透露，私下她其實也很愛穿高跟鞋、打扮自己，只是形象反差太大，常常沒被認出來。

何佩芸透露私下裝扮很有女人味，反而讓大家認不出來。圖／台視

廣告 廣告

她也分享，看電影、逛街時，還是會換上裙子和高跟鞋，美美出門。對於部分粉絲過於熱情、甚至在演出後依依不捨跟著一段路的行為，何佩芸坦言還是希望能保有私人空間，她幽默表示：「不然下樓倒個垃圾也要化妝，真的太累了啦！」

何佩芸透露私下曾遇過瘋狂粉絲跟蹤。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

更多台視新聞網報導

《寶島西米樂 守護》陳玹宇螢光幕首度吻女性 許瀞蔆見證緊張時刻

《寶島西米樂 守護》戲裡情路坎坷戲外爽看吻戲 盧彥澤變吃瓜群眾

《寶島西米樂 守護》何宜珊化解婆媳問題 佩服角色能屈能伸