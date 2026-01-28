《寶島西米樂 守護》 何佩芸遭騎士尾隨 急智反跟蹤成功脫身

歌仔戲演員何佩芸飾演的「明秋華」到「寶島西服店」送修西裝，為寶島西服店的生意帶來一線生機。

何佩芸遭騎士尾隨 急智反跟蹤成功脫身

劇中明秋華因遇到熱情粉絲搶著握手，導致西裝袖子被扯破，只好到西服店修補，也呈現出當年歌仔戲風靡全台、粉絲追星熱潮的盛況。戲裡如此，戲外也不遑多讓。

何佩芸在《寶島西米樂》中意外捲入西裝抄襲疑雲。圖／台視

何佩芸日前在訪問中透露，自己曾驚險遇過被跟蹤的經驗。她表示，某次在台北演出結束後騎摩托車返家，騎了約40分鐘後，發現後方有一名騎士一路尾隨，怎麼轉彎、繞路對方都緊跟不放，驚覺情況不對勁後，為了確認不是自己多心，何佩芸刻意多繞了幾個路口，沒想到對方依舊緊跟著。

何佩芸透露私下曾遇過瘋狂粉絲跟蹤。圖／台視

情急之下，她靈機一動，立刻聯絡一位車型與她相同的友人支援，兩人會合後上演「移形換影」之術，分別往相反的方向騎走，成功擺脫跟蹤，讓她順利脫身。

回想起這段刺激的「反跟蹤」過程，何佩芸也笑說：「真的好像在拍電影。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

