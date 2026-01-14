《寶島西米樂 守護》何宜珊化解婆媳問題 佩服角色能屈能伸

《寶島西米樂 守護》最新劇情，何宜珊飾演的春燕主動破冰，天還沒亮就拉著老公出門買早餐，當起「外送」親自送到婆婆（陳婉婷飾）房間，成功解凍婆媳關係。

何宜珊化解婆媳問題 佩服角色能屈能伸

其實何宜珊劇中剛結婚時，曾遭到婆婆嚴格對待，從面相、家世到做家事的方法，幾乎沒有一樣能讓婆婆滿意，直到後來以貼心行動逐漸化解衝突，才成功融化這位高要求的婆婆。

何宜珊（左）拉著王盈凱替婆婆送早餐。圖／台視

談到角色，何宜珊坦言「春燕」有不少地方和自己很像，但她也相當佩服角色的柔軟：「老實說這種婆媳關係我真的沒遇過，不確定自己在相同情況下能不能這麼冷靜。」

何宜珊（左）劇中和陳婉婷（右）飾演的婆婆一開始相處並不融洽。圖／台視

何宜珊表示，看過劇中角色遭遇後，會更珍惜現在的生活，她笑說：「每次拍完都覺得自己好幸福！和公婆吃飯聊天的時候，就覺得他們更可愛了。」

何宜珊也分享自己對長輩相處的體會，認為關鍵在於「站在對方的角度，理解對方的難處」，並笑說其實祕訣很簡單：「就是以誠相待、投其所好，長輩喜歡聊天就陪他聊，喜歡美食就一起去吃，最重要的是要發自內心。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

