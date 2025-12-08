《寶島西米樂 守護》何宜珊「美足浴」超緊張 閨房情趣曝光

最新劇情中，夫妻倆難得出門約會，卻因春燕扭傷腳而中斷行程，大川立刻展現「老公力」，一路把太太背回家。

何宜珊「美足浴」超緊張 閨房情趣曝光

回到房間後，大川貼心提出要替春燕擦藥、洗腳，讓原本就和老公還有些生疏的春燕害羞，甚至試圖以擔心會有腳臭問題來推託。沒想到貼心的大川不但毫不介意，還主動提議幫忙太太洗腳，直接上演居家版SPA服務，新婚夫妻的閨房樂趣一覽無遺。

何宜珊劇中和老公感情相當好。圖／台視

王盈凱劇中因車禍導致視力受損，呈現弱視狀態，但拍起洗腳、擦藥動作熟練，連劇組都笑說像專業按摩師。他也自封「大川師」，讓何宜珊當場大笑回：「對，他是我指定的按摩一號師傅。」何宜珊話才說完，立刻驚覺不太對勁：「這是不是有點地獄梗！」

廣告 廣告

王盈凱（右）劇中幫太太洗腳，自稱是腳底按摩師傅。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

更多台視新聞網報導

《寶島西米樂 守護》王盈凱「老公力」全開 化身腳底按摩師

《寶島西米樂 守護》網友留言詛咒 黃瑄坦言「走心」了

《寶島西米樂 守護》黃瑄劇中棒打鴛鴦引撻伐 觀眾不滿情緒爆表