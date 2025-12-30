《寶島西米樂 守護》 動人劇情衝收視1.32新高 24-49女性全國第一

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇情扣人心弦，昨(12/29)全體平均收視創下1.32新高，其中最受女性觀眾青睞，35-49女性2.13、而24-49女性族群 1.83更拿下全國第一！

動人劇情衝收視1.32新高 24-49女性全國第一

溫馨逗趣的家庭議題笑淚交織，近來劇中黃瑄飾演的「曉蘭」在丈夫離世後，接連遇上人生打擊。不僅女兒離家出走，原本店內的得力助手也另起爐灶，導致生意一落千丈。

黃瑄透露拍攝生病戲時，經常講兩句話就覺得喘。圖／台視

這也讓「曉蘭」身心狀態大不如前，近來劇中經常以病容現身，講不到幾句話就咳嗽不止，甚至接連昏倒，由於心臟不舒服，劇中時常用手摀著胸口。

《寶島西米樂 守護》收視傳出捷報。圖／台視

相較過去打扮精緻、意氣風發的模樣形成強烈對比，黃瑄回憶拍攝生病狀況的這段日子，直言「很玄」，她透露因為當時拍攝一連串臥病在床的戲碼時，正好也是在發生車禍之後，復健過程腿部穿戴著支架，連帶行動緩慢，戲裡戲外同步感受到身體的不適，彷彿角色狀態不知不覺投射到自己身上。

她表示：「拍戲時真的覺得自己氣很虛，講幾句話就會喘，也分不清到底是生理影響心理，還是心理影響生理。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

