《寶島西米樂 守護》 寶島門面整裝再出發 黃瑄強打精神陪笑

黃瑄劇中飾演的「曉蘭」過去一向是「鎮店之寶」，為了店內的生意，強打精神主動出擊，前往貴婦家送禮陪笑，時而鞠躬道歉、時而笑臉賠不是。

寶島門面整裝再出發 黃瑄強打精神陪笑

這場戲黃瑄全程站著，不敢坐下，凸顯角色的尷尬處境。黃瑄劇中表面優雅應對，背後卻承受著巨大的壓力，將角色的責任感呈現得淋漓盡致，談到這段心境揣摩，黃瑄形容，就像回到剛踏入戲劇圈的新手時期：「到製作單位面試戰戰兢兢如履薄冰、察言觀色揣摩上意、被罵被酸被嫌還要陪笑。」

黃瑄（中）劇中再度使出渾身解數試圖挽救店內生意。圖／台視

她也坦言，劇中畢竟是自己店裡先出了問題，角色姿態本來就必須放低。觀眾也隔了一段時間，終於能再度看到「寶島門面」展現經營手腕、周旋商場的一面。黃瑄笑說：「很久沒看到曉蘭展現生意手腕，不然還有觀眾說寶島家道中落，都是曉蘭不會持家害的。」

黃瑄拍攝陪笑戲碼時，心境回到初入戲劇圈的那段日子。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

