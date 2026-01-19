《寶島西米樂 守護》戲裡情路坎坷戲外爽看吻戲 盧彥澤變吃瓜群眾

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇情甜蜜發展，陳玹宇與許瀞蔆上演「意外之吻」盧彥澤在劇中是陳玹宇的師兄，直接在一旁化身最稱職的吃瓜群眾。

戲裡情路坎坷戲外爽看吻戲 盧彥澤變吃瓜群眾

盧彥澤在排戲時，拿著手機全程記錄，臉上還掛著藏不住的「姨母笑」，看熱鬧看得太忘我，一度差點忘了自己其實也有戲份。盧彥澤打趣表示：「我還在想會不會等下是隔壁鄰居文山哥走進來，如果真的摔到我懷裡，我得先紮穩馬步，免得腰先受傷。」

盧彥澤在劇中的情路坎坷，被虧只能看別人談戀愛。圖／台視

陳玹宇坦言，這場吻戲讓他感到不小壓力，他過去拍攝BL劇時，吻戲對手清一色是男性，和女性演員的親密戲僅止於親臉頰，因此這回與許瀞蔆的吻戲，可說是他的「女性版螢幕初吻」。

盧彥澤看同劇演員拍吻戲看得十分入迷。圖／台視

一旁看似輕鬆的盧彥澤，還忍不住爆料陳玹宇中午吃了味道濃郁的螢光咖哩，讓陳玹宇當場驚呼：「對齁，咖哩味道好像有點重！」

陳玹宇（左）和許瀞蔆（右）拍攝吻戲，緊張到全身冒汗。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

