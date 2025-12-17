《寶島西米樂 守護》洪淇遭批「心機女」 無邊界感經驗深

洪淇飾演的翠玉，因不斷製造和男生相處的機會，而被部分觀眾貼上「心機女」標籤，對此她也坦然面對。

洪淇遭批「心機女」 無邊界感經驗深

洪淇認為，在那個傳統年代，只要與有家室的男人有所接觸，就容易被放大檢視：「這樣看來，翠玉確實是沒有邊界感。」她認為角色並非心機，而是太過執著、太想把握機會。

洪淇（左）自曝也曾遇過毫無邊界感的人。圖／台視

談到現實生活中的「無邊界感」經驗，洪淇也分享曾讓她印象深刻的一段往事。她透露，曾與前任男友及一群朋友出遊，其中一名女性朋友，藉著微醺頻頻貼近前男友，不僅勾肩搭背、動手動腳，平時還常查看她的限時動態後，再傳訊息詢問前男友行蹤。

洪淇（右）劇中製造很多機會和盧彥澤（左）相處。圖／台視

更讓她傻眼的是，前男友總是第一時間回訊息，而當她提出疑問時，反而被認為是自己想太多。也因為這段親身經歷，洪淇更能理解「界線模糊」所帶來的不安與壓力。

洪淇這次飾演的翠玉，被觀眾冠上心機女封號。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

