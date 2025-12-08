《寶島西米樂 守護》王盈凱「老公力」全開 化身腳底按摩師

回到房間後，大川貼心提出要替春燕擦藥、洗腳，直接上演居家版SPA服務，新婚夫妻的閨房樂趣一覽無遺。

王盈凱「老公力」全開 化身腳底按摩師

戲裡春燕害羞閃躲，而戲外的何宜珊也是真心緊張。拍攝前她特地向工作人員要了濕紙巾，靦腆地問：「我可以先擦一下嗎？」面對突然要在眾人面前亮出腳趾，她忍不住頻頻向王盈凱道歉，整個人緊張到腳趾都縮在一起。

何宜珊（左）劇中要被王盈凱洗腳顯得有些害羞。圖／台視

她不好意思地說：「我前一天晚上有特別保養一下腳啦！」並透露從沒讓老公幫忙洗過腳，並打趣表示：「不然我今天回家問問看好了！」

廣告 廣告

何宜珊（左）和王盈凱劇中難得放風出門約會。圖／台視

王盈凱則完全相反，對這場戲淡定得像回到家裡一般。他笑說自己平常就會幫太太準備熱水泡腳，這種橋段可說是駕輕就熟，也要何宜珊「放心交給大川師」。

排戲過程中，王盈凱洗到一半突然覺得畫面似乎變得有點「溫馨」他自嘲：「這畫面好像母親節也看得到？」最後他乾脆放話：「我好期待有一天演她兒子。」何宜珊立刻崩潰哀號：「不要啦！」現場笑翻一片。

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

更多台視新聞網報導

《寶島西米樂 守護》網友留言詛咒 黃瑄坦言「走心」了

《寶島西米樂 守護》黃瑄劇中棒打鴛鴦引撻伐 觀眾不滿情緒爆表

《寶島西米樂 傳承》 分手後感情配對掀巨浪 寶島CP大風吹