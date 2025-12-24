《寶島西米樂 守護》生子藥引發家庭問題 何宜珊劇中昏倒送醫

劇中婆婆深信生子偏方，堅持要春燕喝下湯藥；王盈凱飾演的老公「大川」為了護妻，偷偷將藥丟掉，卻又被母親撿回來，母子因此爆發激烈衝突。

生子藥引發家庭問題 何宜珊劇中昏倒送醫

混亂之中「春燕」情緒過於激動當場昏倒，大川見狀立刻將她抱起送醫，場面一度失控。陳婉婷排戲時，忍不住輕搥了王盈凱一拳，笑說：「我真的忍不住耶，實在太想打他了！」她也直言，婆婆之所以會討厭媳婦，很多時候其實都是兒子害的。

何宜珊（左2）劇中為了勸架太激動昏倒。圖／台視

洪淇飾演的表妹也在一旁吐槽：「表哥都沒有處理好，所以每次春燕都跑來找我，到底是誰的老婆？」何宜珊則以「過來人」身分勸世，直言老公真的要慎選，但也替劇中老公平反：「大川還是有優點，他有抱住我，沒有讓我直接摔到地上。」

何宜珊（左）劇中被婆婆陳婉婷（右）逼喝生子藥。圖／台視

這一抱也讓陳婉婷拍完後鬆了一口氣，她坦言當下其實很緊張：「我真的有驚恐，因為王盈凱抱起來的瞬間，看起來有點吃力。」何宜珊聽完後知後覺，一臉驚恐反問：「真的假的？」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

