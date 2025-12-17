《寶島西米樂 守護》盧彥澤曖昧互動 浪漫情節引發誤會

盧彥澤和洪淇兩人劇中上演「吹眼睫毛」橋段，更被鄰居誤會成當街親吻，瞬間成為街坊熱議的八卦。

盧彥澤曖昧互動 浪漫情節引發誤會

盧彥澤笑說，中和其實是邊界感很重的人：「他一直在顧慮所有人的感受，也不斷想和翠玉保持距離，只是翠玉太盧了，真的甩不掉。」至於中和幫翠玉吹眼睛這件事，盧彥澤也坦言：「中和是個紳士，會照顧身邊的女生，但心裡其實不想啦。」

盧彥澤（左）劇中被八卦鄰居誤會大街熱吻。圖／台視

兩人劇中互動雖然曖昧，外型上還有「最萌身高差」，但盧彥澤透露，實際上完全不是如此：他笑說：「我跟洪淇身高差太大，我還要彎腰去吹。老實說，看起來比較像爸爸在照顧女兒，一點都不浪漫。」

盧彥澤最近在劇中心情很悶。圖／台視

盧彥澤也表示：「中和背負了很多責任，只因為不想傷害任何人，但這樣的想法其實很自以為是，反而成為傷害別人最多的原因。」他也坦言，中和在這段關係中最糾結的地方，就是從來沒有替自己想過。

洪淇（左）自曝也曾遇過毫無邊界感的人。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

