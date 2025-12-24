《寶島西米樂 守護》一秒變身 馬國賢、陳婉婷反差互動成亮點

《寶島西米樂 守護》中陳婉婷和王盈凱飾演的母子檔，因為媳婦「春燕」（何宜珊飾）的生子問題爆發激烈衝突。劇中何宜珊因情緒過於激動當場昏倒，王盈凱見狀立刻將她抱起送醫，場面一度失控。

一秒變身 馬國賢、陳婉婷反差互動成亮點

王盈凱透露，來回抱了好幾次後，手真的開始覺得有點痠，但還是對何宜珊說：「妳這次有比較輕耶！」何宜珊聽了沒好氣回擊：「我本來就比較瘦，而且之前還有穿婚紗好嗎！」

何宜珊（左）劇中和婆媳問題不斷。圖／台視

雖然劇中因婆媳問題，讓家庭氣氛劍拔弩張，但由馬國賢與陳婉婷飾演的夫妻檔，私底下其實都是笑匠。陳婉婷搞笑模仿「超級賽亞人」變身過程，馬國賢也十分有默契地跟著演出，兩尊賽亞人當場出現，把何宜珊逗得哈哈大笑。她透露第一天和兩人對戲就被震撼到：「真的好可愛，排完第一場戲就想說，這個家也太歡樂了吧！」

陳婉婷（右2）宛如賽亞人變身，怒氣值滿點。圖／台視

不過一到正式拍攝，陳婉婷立刻切換情緒，怒氣值瞬間爆表，甚至氣到破音，捶兒子的力道也毫不手軟。王盈凱事後坦言身在搖滾區，看著媽媽真的變成「賽亞人」確實被嚇到：「媽媽突然爆氣，整個殺紅了眼往我這邊過來，我當下真的當機。」陳婉婷則笑說：「因為我就是被你氣到，結果你還一副『怎麼了？』的臉，看了更生氣。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

