《寶島西米樂 守護》網友留言詛咒 黃瑄坦言「走心」了

黃瑄飾演的西服店老闆娘「曉蘭」為了留住西服店，執意拆散中和、春燕CP，強勢促成中和與自己女兒海珍的婚事，讓不少觀眾氣炸。

網友留言詛咒 黃瑄坦言「走心」了

網路上出現鋪天蓋地的撻伐聲浪，甚至有失控出現「詛咒式攻擊」留言，讓拍了十多年八點檔的黃瑄也首度坦言：「這次真的走心了。」黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。

黃瑄拍攝八點檔十多年經驗，坦言難得對觀眾留言走心。圖／台視

她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。」

黃瑄（左）被網友負面留言灌爆，苦笑說像是打開潘朵拉盒子。圖／台視

更誇張的是，黃瑄甚至還曾遇到網友氣到留言詛咒她「賺這麼多錢也沒命花」，讓她一時忍不住親自回嗆「已經開始花了不少」，結果竟遭對方立刻封鎖，讓她事後想起來也是好氣又好笑。

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

