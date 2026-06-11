《寶島西米樂 守護》蔡祥拍戲空檔半年 打工累積人生經驗

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蔡祥以新身分再度回歸劇組，她透露心情十分的興奮，加上近來劇組也多了很多新演員，她開心表示：「很想認識當時新進的演員們，例如元六哥、健寰哥和露瑤，因為聽其他同事說他們人很好相處！」

蔡祥拍戲空檔半年 打工累積人生經驗

而前段時間暫時離開劇組時，蔡祥也沒讓自己閒下來，趁著大約半年的拍攝空檔，跑去嘗試各種打工，包括展場發傳單，甚至還到飲料店當店員，蔡祥得意表示：「而且我在的時候，業績特別好！」

蔡祥再度出現，角色個性有很大轉變。圖／台視

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她表示透過這些工作經驗，接觸不同人群，累積了人生的經驗，化作之後表演的養分。另外這段時間，也花了不少時間和自己相處，她頗有感悟的表示：「學著跟自己獨處，我發現人要學習孤獨，才能活得更自在和平靜。」

睽違半年蔡祥重回劇組。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

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