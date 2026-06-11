《寶島西米樂 守護》 蔡祥新身分 專業造型師出場

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蔡祥飾演的西服店千金「海珍」歷經了第一季的被性侵、失憶、喪父等等一連串的打擊，當年因被迫嫁人與母親鬧翻，負氣遠走他鄉，如今再度回歸劇組。

蔡祥新身分 專業造型師出場

劇情安排她離開台灣後，獨自在香港影視圈做化妝與造型工作，並以「Jennie」自稱，是大明星御用造型師。蔡祥這次的回歸，更多了一份冷靜沉著與幹練，她表示：「覺得我算是幸運，角色的設定前後差不多，所以不太需要重新整理，就是多了更多回憶與掙扎的故事。」

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蔡祥劇中有了新身分從事造型工作。圖／台視

最明顯的就是在外型上，換了一頭俐落及肩短髮，將五官襯托得更加立體，新髮型讓人眼睛一亮，蔡祥笑說：「蠻喜歡的，我覺得可以打破大家對於冷豔、同性之間愛慕的女生就一定要極短髮的印象。」

蔡祥也換了俐落的新髮型。圖／台視

另外，蔡祥與王丁筑飾演的德惠，過去在劇中發展出的情感線曾引發不少觀眾關注，「珍德CP」更累積大批支持者。此次兩人再度回歸，是否能讓這段深受粉絲喜愛的關係迎來新的發展，也令觀眾相當期待。

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