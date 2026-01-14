《寶島西米樂 守護》陳婉婷詮釋強勢婆婆 感嘆好心常被誤會

飾演婆婆「秀琴」的陳婉婷，近來也因角色立體、真實，受到不少觀眾喜愛，甚至被親切暱稱為「秀琴媽媽」。

陳婉婷詮釋強勢婆婆 感嘆好心常被誤會

談到角色設定，陳婉婷坦言在拍攝過程也曾感到抗拒與疑問：「這樣真的不會太誇張嗎？」但隨著播出後看到許多觀眾分享自身或家中長輩的真實經歷，她也更能理解這類角色的處境：「媽媽這種角色其實最容易被誤會，不管做再多為別人想的事，都可能被認為只是為了自己。」

陳婉婷（右）飾演的秀琴婆婆近來頗受觀眾喜愛。圖／台視

陳婉婷也希望在角色詮釋中能讓觀眾看到秀琴脆弱、柔軟的一面。談到與何宜珊的合作，陳婉婷表示兩人的婆媳對手戲充滿情感交流，「宜珊每一次都是真心給予，很多劇本沒有寫出來的部分，會因為我們的情感累積而自然流動出來。」

何宜珊（左）拉著王盈凱替婆婆送早餐。圖／台視

何宜珊也甜蜜回應：「超愛婉婷姊，她很像好朋友，有時又像隔壁棟的漂亮大學姊，全劇組的人都愛她，可能也是因為這樣，秀琴才會這麼豐富、可愛。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

