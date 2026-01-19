《寶島西米樂 守護》陳玹宇螢光幕首度吻女性 許瀞蔆見證緊張時刻

陳玹宇過去拍攝BL劇時，吻戲對手清一色是男性，和女性演員的親密戲僅止於親臉頰，因此這回與許瀞蔆的吻戲，可說是他的「女性版螢幕初吻」。

陳玹宇螢光幕首度吻女性 許瀞蔆見證緊張時刻

正式拍攝時，陳玹宇緊張到狂冒汗，不斷詢問現場工作人員：「你們都不會熱嗎？我現在超燙，衣服裡面都是濕的。」許瀞蔆也在一旁笑說：「是真的，他會散發熱氣。」

陳玹宇（左）和許瀞蔆（右）拍攝吻戲，緊張到全身冒汗。圖／台視

陳玹宇解釋，因為接吻時是半蹲姿勢，相當考驗大腿肌力，才會整個人熱到不行。盧彥澤戲裡感情線坎坷，不僅老婆失蹤，心中又放不下前女友，非常苦悶。但私底下卻非常開朗，對於能夠現場欣賞吻戲感到興奮，直呼：「爽！」反倒被陳玹宇調侃：「反正你現在也沒有戀愛可以談。」讓盧彥澤好氣又好笑。

陳玹宇是第一次和女生拍吻攝吻戲。圖／台視

為了緩和氣氛，盧彥澤還貼心地在對戲時播放情歌，讓現場瞬間變成偶像劇片場，卻也讓許瀞蔆忍不住笑場。她笑說：「本來真的很緊張，但看到玹宇比我還緊張，突然就覺得好像還好了。」最後成品出爐，盧彥澤也忍不住給出高度評價：「畫面真的很美。」

盧彥澤看同劇演員拍吻戲露出姨母笑。圖／台視

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

