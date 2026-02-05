《寶島西米樂 守護》馬國賢搞笑扮潤滑劑 獲讚「暖男公公」

馬國賢劇中面對作風強勢的老婆，夾在太太與媳婦之間來回安撫，不僅是家庭中不可或缺的潤滑劑，也因其總是站在媳婦角度思考，被網友大讚是「暖男公公」。

馬國賢搞笑扮潤滑劑 獲讚「暖男公公」

馬國賢坦言非常喜歡「木成」樂天的個性，更稱讚該角色將「家和萬事興」實踐在家庭生活中。他透露，木成在戲裡完全不跟老婆吵架，總是給予建議與方向，馬國賢幽默自嘲：「這是我追求的目標，但現實生活中，我大概只能做到木成的一半！」

馬國賢劇中是個暖男公公也是位好老公。圖／台視

就連戲裡飾演太太的陳婉婷也讚譽有加，兩人合作拍出好默契，經常在劇中上演誇張逗趣戲碼，更讓拍攝氣氛更顯輕鬆。陳婉婷感性分享與前輩合作的心情：「國賢哥人非常好，完全沒有架子！」

陳婉婷(左)透露馬國賢私下毫無架子。圖／台視

她透露兩人因對戲密集培養出戰友般的交情，幾天沒見到彼此還會互道「想念」，更直言：「活動舞台上有國賢哥在身邊很有安全感，完全不用擔心會被問倒問題。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

