《寶島西米樂 守護》馬國賢煮雞湯被嫌「像有毒」 私房錢話題掀討論

劇中馬國賢為了藏私房錢鬧出不少笑料，引發討論。對此馬國賢直呼：「我真的不能理解為什麼要藏私房錢！」他推測角色或許是和太太共同創業，財務才由老婆處理。

馬國賢煮雞湯被嫌「像有毒」 私房錢話題掀討論

至於現實生活，馬國賢透露夫妻倆財務各自管理：「家中主要開支跟大事我處理，其他由老婆負責。但通常家中大事都能化做小事，所以我只要負責主要開支就好！」

馬國賢(左)和陳婉婷在劇中常有逗趣演出。圖／台視

馬國賢在劇中也是名疼愛媳婦的公公，曾親自下廚煮雞湯補身，卻因廚藝不佳，甚至被兒子嘲笑料理「看起來有毒」。馬國賢表示，他私下其實也會下廚煮給家人吃，但目前老婆堅持掌廚，他也發揮暖男本色：「我給予支持及鼓勵就對了。」

馬國賢(右)角色愛藏私房錢，他表示現實生活中夫妻倆財務各自管理。圖／台視

馬國賢也分享了自己與角色的差異。他認為木成相對感性，而自己比較理性，但他深覺：「理性沒有不好，但如果能多一分感性，感覺能更滋潤夫妻生活品質。感性，就是我要跟木成學習的地方。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

