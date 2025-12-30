《寶島西米樂 守護》黃瑄劇中從意氣風發「博美狗」慘變多病纏身好折磨

黃瑄形容，「曉蘭」在丈夫過世後，就像心裡被打斷一條腿，只能硬撐著生活。

黃瑄帶傷敬業演出 戲裡戲外同步不適 直呼「很玄」

除了先前照顧慢性病患者、承擔家庭與事業的經營壓力，女兒又接連出狀況，長期累積的悲傷與責任，讓她逐漸走到身心崩潰邊緣。她也說，角色在現階段的轉變十分明顯，黃瑄同時也十分心疼角色：「梅樹過世後，曉蘭再也沒辦法像以前那樣武裝自己。」

黃瑄之前在劇中氣場強大，自嘲說話方式像博美狗。圖／台視

她在表演上也刻意調整聲線與呼吸方式，將原本中氣十足、自嘲像「博美狗」般的說話方式，轉為低沉且帶有氣音的表現，營造出整個人「輕飄飄」、「虛弱」的狀態，細膩呈現角色在身心層面的轉變。