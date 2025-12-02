《寶島西米樂 守護》黃瑄劇中棒打鴛鴦引撻伐 觀眾不滿情緒爆表

對於觀眾痛批角色太自私、棒打鴛鴦，黃瑄自嘲：「說真的，在八點檔的世界裡，劇情如果要更誇張，我大概早就把春燕（何宜珊 飾）推下山坡、下毒害人了，但這些我通通都沒有耶！我又沒殺人放火，大家怎麼會氣成這樣？」

黃瑄劇中棒打鴛鴦引撻伐 觀眾不滿情緒爆表

她也認為，或許正因為劇情設定貼近人生，角色的轉變太像真實存在的人，觀眾才會不自覺將情緒投射得更深、更重，她笑說：「反而那些太離奇的反派，大家看完就笑笑過去。」

黃瑄（右）劇中拆散何宜珊（左一）和盧彥澤（左二）因此被罵翻。圖／台視

戲中也能看到她出現不適、強撐精神的狀態。黃瑄坦言，這樣的設定其實讓角色更立體：「她不是鐵打的女強人，也是在一個一個選擇中，把自己逼到快撐不住。」

仍有許多觀眾給黃瑄加油打氣，讓她更有動力繼續投入角色。圖／台視

對於外界的不滿聲浪，黃瑄也逐漸調整心態，告訴自己不要再一一去看，劇中角色在丈夫離世後面對一連串的問題，她有感而發表示：「留下來的人其實很辛苦，曉蘭只是被迫在崩塌的人生裡，做出她以為唯一能保住一切的選擇。」黃瑄也感謝仍有不少觀眾私訊替她加油，給了她繼續投入角色的力量。

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

