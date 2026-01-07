《寶島西米樂 守護》 黃瑄自曝股票慘賠20萬 轉念投資當老闆

黃瑄本身最近開始經營了副業，她不諱言就是希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬，她表示：「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻亂買股票。」

黃瑄自曝股票慘賠20萬 轉念投資當老闆

於是轉念與自己的美睫師合作，以店中店的形式投入牙齒淨白加盟。黃瑄認為，身為演員其實也是自己的老闆，需要為每一次演出品質負責，「不管是製作單位還是觀眾，心裡都會默默打分數。」

黃瑄自曝買股票慘賠20萬，轉念投資副業。圖／台視

因此在她看來，演員與牙齒淨白投資的核心並無太大差異，都是在經營信任感。唯一不同的是，實體經營還得面對店租與人事成本，而演員只要顧好自己三餐、把戲演好即可。

黃瑄（中）為了店內生意和貴夫人鞠躬陪笑。圖／台視

黃瑄也表示，實際投入後才發現，產品好只是基本，怎麼讓人家知道產品好、宣傳行銷才是最難的。新的一年，黃瑄充滿幹勁，直言：「這也是我今年想突破的目標，試著學習、開發不同領域。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，敬請準時鎖定。

