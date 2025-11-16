「寶島」觸碰沖繩歷史 妻夫木聰想換血貼近角色

（中央社記者王心妤台北16日電）電影「寶島」觸碰沖繩歷史、國族認同，主演的日星妻夫木聰表示，準備角色期間發現有些歷史和書上教的不同，他能做的就是想盡辦法成為沖繩人，「我連血都想換成沖繩人的血。」

導演大友啟史、演員妻夫木聰帶著新片「寶島」參與金馬影展，大友啟史今天受訪表示，沖繩問題對日本來說有些敏感，但跟妻夫木聰討論過程中，都認為沖繩人的心情是最重要的。他坦言電影在日本上映後有不同的聲音，「我想做的事情沒有變過，但我也正在學著以導演、創作人的身分接受各種聲音。」

廣告 廣告

電影橫跨數十年歷史，福岡出生、橫濱長大的妻夫木聰表示，準備角色期間想盡辦法讓自己成為沖繩人，除了開拍前兩週就到沖繩體驗生活，「我甚至希望把自己的血換成沖繩人的血，盡可能成為這個角色。」

妻夫木聰表示，籌備期間發現有些歷史跟教科書上的不同，除了閱讀文獻，也在沖繩好友陪伴下訪談當地人，包含曾參與胡差暴動的當事人，最難忘的是看到名為「沖繩戰之圖」的畫，當下彷彿聽到沖繩人的心聲，不由自主流下眼淚。（編輯：張雅淨）1141116