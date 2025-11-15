寶弟悶聲做大事！砸百萬存款創短劇平台：大家說我瘋了

紀成澔（左起）、寶弟15日出席BL直式影集《黑白原來是真的》慶功活動。（林奕如攝）

葛兆恩（寶弟）、紀成澔15日出席BL直式影集《黑白原來是真的》慶功活動，2人已經二搭依舊火花滿滿，劇中吻、床戲都大突破。寶弟剛過28歲生日，他斜槓事業再＋1，創立OnReel短劇平台，受訪時秀出成果直呼：「所有存款都在裡面。一開始大家都說我瘋了，說要辦演唱會、拍戲、做平台，最後真的都完成了。」

看好短劇市場，以及滿足粉絲的觀影習慣，寶弟自掏腰包7位數投資，一年多前找2位合夥人創辦平台，現在還有許多技術層面要克服，不過是一個好的開始，他認為「商業模式比創業難」，等產業成熟後，資金自然會湧入，被問媽媽金友莊是否有投資？他說：「媽媽不敢贊助，她不懂我的行業，我也希望靠自己。」

廣告 廣告

紀成澔（左起）、寶弟現場互動自然。（林奕如攝）

紀成澔（左起）、寶弟默契十足，拍照時手勢很多。（林奕如攝）

寶弟和紀成澔二搭拍戲，私下也有好交情，紀成澔放閃「他生日我把自己送給他」，他還會察覺寶弟心情不好，晚上傳訊安慰，並且給予相信的力量，讓悲觀主義的寶弟感謝表示，「他給我滿多陪伴，我本來想要放棄一切，漸漸退居幕後，他給我重拾表演的心情，見識到另外世界。每次看到他像見到陽光，陰暗面收起來。」

影集上線短短20天，全平台觀看突破300萬次，寶弟笑稱，讓他印象最深刻的是紀成澔在民宿場景中的一段「扮貓」幻想橋段，他帶著寵溺神情補充：「拍的時候我就覺得觀眾一定會很喜歡，Nelson真的詮釋得超可愛。」還有一場在中島上演早餐吻，導演不喊卡2人即興演出，寶弟直呼：「我開玩笑說『我們去陽台』，然後真的扛到陽台。」這都是劇本沒寫，然後全都都播出來。

紀成澔（左起）、寶弟拍照時自然對視。（林奕如攝）

私下這麼熟，不過寶弟也有惹紀成澔生氣時，起因寶弟在殺青酒玩笑說：「我們不熟。」讓他走心難過，寶弟解釋，就是幹話，都搭了這麼久，最後安慰紀成澔：「他滿好哄，這次不要放在心上。」紀成澔最後原諒，「他（寶弟）今天陪我拍一個影片，滿可愛的。」

《黑白原來是真的》由結果娛樂、東西文娛、松露文化創意聯合出品，蔡妃喬擔綱導演與編劇，卡司集結葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑，以及葛宸羽、江睿洋、張瀚元、朱宇青、黃靖雅、宋米樂、陳詠芯等人共同演出。10月27日起已在戲劇官方IG，及《VBL series》YouTube頻道限時免費觀看，每日更新兩集，中午12點與晚間8點各上架一集。YOUKU優酷國際版同步熱播，「提前看」用戶可提前2天解鎖正片內容。

更多中時新聞網報導

吳宗憲羅志祥 鄰居兼球友私交好

江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選

黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛