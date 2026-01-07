寶得利新團隊進駐 轉型賣果昔拚轉盈

（中央社記者江明晏台北7日電）原先經營觀光購物站的寶得利力拚轉型，今天宣布新團隊進駐，董事長黃武琦表示，推動新成長動能冷凍果昔杯，已陸續與國內通路合作、開啟加盟體系，並導入海外市場；寶得利看好營運將揮別去年谷底，今年第4季拚單季損平。

寶得利今天舉行新品發布會，寶得利指出，近期已完成團隊升級，由董事長黃武琦、總經理梁哲華及財務長兼發言人張瑋瓛領軍，整合批發、零售、觀光購物站與餐飲等基礎，並串聯集團數位科技資源，推動新產品冷凍果昔杯，成為下一階段成長新引擎。

黃武琦表示，推出的自主研發新產品為Peigo冷凍果昔杯，主打100%純蔬果製成，保存期限可達18個月，具備展店加盟模型，也攜手通路業者合作，未來成長動能在海外市場，包括美國、日本、韓國、新加坡等高消費市場，今年將啟動日本超商布局。

他說，冷凍果昔杯會透過策略合作業者建立冷鏈物流與服務體系，形成可持續擴張的海外平台，並有果昔杯設計、設備技術與加密QR系統專利，降低被快速複製風險，強化競爭壁壘。

團隊預估，寶得利轉型後，2026年營收有望較2025年新台幣2億元的水準倍增，今年既有購物站業務（台北、馬來西亞據點）和新事業營收的比重會是1比1，2026年第4季有望單季損益兩平，揮別去年谷底，進入成長軌道。

他說，既有觀光事業限縮後，目前是維持不虧損狀態，但未來陸客若開放或有觀光利多，可作為加分題；農曆年後，寶得利會在台北公司總部開Peigo實體店，並於今年開放加盟。（編輯：楊蘭軒）1150107