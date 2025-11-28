寶得利總裁張雅琍涉炒股獲利4500萬 北檢起訴6人

有「購物站天后」之稱的寶得利集團總裁張雅琍。資料照。讀者提供



有「購物站天后」之稱的寶得利（5301）集團總裁張雅琍，涉嫌於2017年至2019年間，結合股市炒手廖昌禧等人，2度透過人頭帳戶操作股價，製造交易活絡假象，合計獲利約4500萬元。台北地檢署調查後依《證券交易法》操縱股價等罪，將張雅琍等涉案被告共計6人起訴。

56歲的張雅琍出生於福建廈門，14歲移居香港，21歲嫁至台灣後創業有成。她於2004年在台北開設首間專為陸客服務的購物商城，銷售高端珠寶及電器商品，曾創下一天接待上百團遊客的紀錄。2012年底，她透過借殼方式使「祥裕電子」成功上櫃，並更名為寶得利國際，成為台股第一檔以購物站為核心業務的觀光類股公司。

股市炒手廖昌禧。資料照。讀者提供

台北地檢署查出，張雅琍因兩岸關係緊張及陸客來台人數驟減，導致公司營運受挫，為避免股價因利空消息下跌，於2017年10月至12月間，聯合公司發言人寧國輝，透過時任兆豐證券營業員王士銘介紹，認識炒手廖昌禧、廖的女友魏莉儒、徐炳青，以高價買入、低價賣出等方式，將寶得利股價從19.75元拉抬至40.6元，期間實現獲利4713萬1845元。

股市炒手、廖昌禧女友魏莉儒。資料照。讀者提供

然而，2019年3月至8月間，張雅琍等人再次採取類似手法炒作股價，但因大陸於7月底宣布禁止陸客來台自由行，寶得利公司隨即減資並發布重大訊息，導致股價大跌，此次操作最終虧損156萬5740元。

檢察官調查後認為，張雅琍、寧國輝及王士銘、廖昌禧、魏莉、王士銘等6人，涉犯《證券交易法》操縱股價等罪，依法提起公訴。

