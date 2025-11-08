寶怪明年初登小巨蛋唱2天！BABYMONSTER 搶票時間、票價全出爐

【緯來新聞網】韓國人氣女團BABYMONSTER即將迎向出道3週年，她們繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館，2026年再度造訪，將於明年1月2、3日一連兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER ”LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。

BABYMONSTER將於明天初登上小巨蛋開唱。（圖／翻攝自 BABY MONSTER官網）

BABYMONSTER 在今年火力全開，9月才剛結束為期長達八個月的世界巡迴演唱會，緊接著又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素，以強勁的低音線條與極具中毒性的旋律為特色。歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度，引發廣大迴響。 YG娛樂先前則釋出多張引發話題的神秘預告，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字樣的黑白雜訊肖像、戴著面具、擁有紅色長髮的神祕人物等異色影像內容。接著又公開象徵鮮明的紅唇主題「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式揭曉MV的上線時間。隨著一連串懸疑式宣傳步入尾聲，讓全球粉絲高度好奇的「謎題」終於完整拼湊出來。



「BABYMONSTER ”LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT 」台北站將於2026年1月2、3日於台北小巨蛋舉行，票價為新台幣6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等七種，全場均為座位席。11月8日起為Fanclub登記、11月14日為Fanclub以及Joox優先購，11月15日則在KKTIX網站全面啟售，更多詳情可洽主辦單位超級圓頂官方社群專頁。



BABYMONSTER ”LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT 台北站



演出地點: 台北小巨蛋（臺北市松山區南京東路4段2號）

售票平台：KKTIX網站購票

演出日期:

2026 / 1 / 2 (五）

2026 / 1 / 3 (六）



Fanclub登記：2025/11/8 10:00 -11/9 23:59

Fanclub優先購 ：2025/11/14 13:00-23:59

Joox優先購 ：2025/11/14 15:00-23:59

全面起售 ：2025/11/15 12:00



票價: $6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800

(全場均為座位席）

BABYMONSTER台北小巨蛋票價圖。（圖／超級圓頂提供）

BABYMONSTER登台北小巨蛋，VIP福利包括彩排、合照跟會後歡送。（圖／超級圓頂提供）

BABY MONSTER登台北小巨蛋開唱，會員可先行購買。（圖／超級圓頂提供）

