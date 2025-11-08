寶怪要來了！BABYMONSTER明年初小巨蛋唱2天
韓國超人氣女團BABYMONSTER在出道第三年就將登上台北小巨蛋，揭開2026年亞洲巡演序幕！這支被譽為「世界級」的怪物女團，將於1月2、3日連續兩天舉辦「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」台北站，這不僅是她們首次在該場地開唱，也成為2026年第一組在台北小巨蛋演出的韓國藝人。
今年BABYMONSTER可說是火力全開，9月剛結束長達八個月的世界巡迴演唱會，隨後在10月10日推出全新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日也將公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首歌融合嘻哈、舞曲與搖滾元素，強烈的低音線條搭配中毒性旋律，歌詞以全新視角詮釋「PSYCHO」的意涵，呈現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的風格，展現她們獨特的嘻哈魅力，引發粉絲熱烈討論。
YG娛樂先前釋出多張充滿懸疑感的預告內容，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字樣的黑白雜訊肖像，以及戴面具、紅色長髮的神祕人物影像，成功掀起話題熱度。隨後公開以紅唇為主題的「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式宣布MV上線時間，讓全球粉絲對這一系列謎題充滿期待，最終完整揭曉宣傳全貌。
出道即火紅的她們，繼2024年在台北流行音樂中心、2025年在林口體育館演出後，將在2026年第三度來台，場地升級至台北小巨蛋，成為明年首組在此開唱的韓國女團。
「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」台北站票價分為新台幣6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元七種價位，全場均為座位席。Fanclub登記於11月8日開始，11月14日開放Fanclub及Joox優先購票，11月15日起則在KKTIX網站全面開售，更多資訊可至主辦單位超級圓頂官方社群專頁查詢。
※BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 台北站
演出地點: 台北小巨蛋（臺北市松山區南京東路4段2號）
售票平台：KKTIX網站購票
演出日期:2026／1／2（五）、1／3（六）
Fanclub登記：2025/11/8 10:00 -11/9 23:59
Fanclub優先購 ：2025/11/14 13:00-23:59
Joox優先購 ：2025/11/14 15:00-23:59
全面啟售 ：2025/11/15 12:00
票價: $6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800 (全場均為座位席）
$6,500 為 $6,480演出票券＋$20元福利券
VIP 包含20元福利券，請查閱粉絲福利說明圖。
台北站「紅紫2A2B」因位置較為斜邊，太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到。
【上述區塊，請務必考慮清楚後再購買該區域票券！】
身心障礙者優惠席：僅限KKTIX網站購票，需加入會員並通過「手機號碼及電子郵件地址」驗證，請務必在活動啟售前24小時完成「身心障礙者身份認證」，售票當天無法保證能認證成功，24小時之內才認證的帳號恕無法確保能順利購票。
