寶成前3季獲利年減35% 每股賺3.03元

（中央社記者曾仁凱台北13日電）寶成今天公布第3季財報，歸屬母公司淨利新台幣37.88億元，季增1.44倍，年減33.85%，單季每股純益1.28元。

累計寶成今年前3季歸屬母公司淨利89.36億元，年減35.2%，每股稅後純益3.03元。

寶成表示，今年營運受到新台幣匯率波動擴大，以及運動用品零售及批發業務銷售放緩影響，不過鞋類製造業務表現仍具韌性。

寶成分析，鞋類製造業務仍是前3季營收主要來源，全球鞋類產品需求延續成長趨勢，出貨雙數較2024年同期持續增加，且寶成優化產品組合，平均售價（ASP）同步提升，不過受到匯率不利影響。今年前3季，寶成鞋類製造業務營收年減0.6%，合併營收占比擴大到69.9%。

廣告 廣告

運動用品零售及批發業務方面，寶成表示，經營環境日益複雜多變、消費動能尚待全面恢復，公司將持續專注在通路布局優化，並加強數位工具應用，以提升全場景經營能力。今年前3季，寶成業務整體銷售較去年同期衰退9.7%，合併營收占比下降至29.7%。

展望後勢，寶成表示，今年以來總體經濟面臨諸多變數與挑戰，尤其對等關稅議題廣泛影響國際貿易活動及供應鏈布局，全球經濟情勢出現較大震盪。然而看好運動休閒熱潮可望延續，預期將為產業帶來穩定且持續的市場需求，公司對運動產業發展前景深具信心。

鞋類製造業務方面，寶成將採取多元化策略，保持高度彈性以優化產能配置，且持續推進中長期產能擴充計畫。

運動用品零售及批發業務部分，寶成將審慎關注終端市場變化，進一步整合銷售網絡，深化與品牌夥伴的合作關係，同時強化精準採購與動態庫存管理機制，以提升整體營運效益。（編輯：楊蘭軒）1141113