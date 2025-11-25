寶春基金會暨川方企業挺住外銷沈重關稅 捐新北第4輛復康巴士

新北市寶春基金會與川方企業25日捐贈新北市第4輛復康巴士，由秘書長邱敬斌(中)代表受贈。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市寶春基金會與川方企業25日捐贈新北市第4輛復康巴士，且為雙乘坐位，寶春基金會執行長陳婷婷坦言，公司產品外銷美國受調高關稅影響，企業經營很辛苦，但覺得復康巴士可以造福身障朋友，因此基金會仍會結合川方企業，持續在新北市行善。

寶春基金會創辦人黃事吉，開創川方企業，1977年生產全台第一台捲揚機，在70年代，川方牌電動捲揚機可謂是國內第一品牌，2000年跨足車用絞盤市場，次年成立美國子公司，行銷全球5大洲60多個國家。

黃事吉飲水思源，2004年成立寶春基金會，長期投入急難救助、醫療補助及清寒獎助學金等社會公益行動，於2023年首度捐贈復康巴士給新北市，3年來共捐出4輛，基金會今年10月也捐贈20萬元協助瑞芳地區弱勢兒童及家庭急難救助。

新北市秘書長邱敬斌代表受贈，他表示，新北市復康巴士去年服務超過68萬趟次，連同陪伴的家屬，共載運130萬多人次，市府同時運用公彩盈餘分配基金編列3億5588萬元營運費用，感謝寶春基金會創辦人黃事吉結合企業的力量，發揮企業ESG的精神，也信任新北市政府一定會善用，共創社會善的循環。

新北市寶春基金會與川方企業25日捐贈新北市第4輛復康巴士。(記者翁聿煌攝)

