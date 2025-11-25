寶春基金會暨川方企業 捐新北第4輛復康巴士





寶春基金會與川方企業今（25）日捐贈新北市第4輛復康巴士，且為雙乘坐位。寶春基金會執行長陳婷婷坦言，受到美國川普總統調高關稅影響，企業經營克勤克儉，但信賴新北市好日子愛心大平台的品牌，同仁也常分享在汐止國泰醫院看到寶春幾號復康巴士，覺得可以造福身障朋友及有需求者，因此基金會仍會結合川方企業，持續在新北市行善。

寶春基金會創辦人黃事吉開創川方企業，66年生產全台第一台捲揚機，在70年代，川方牌電動捲揚機可謂是國內第一品牌。89年跨足車用絞盤市場，101年成立美國子公司，行銷全球5大洲60多個國家。

廣告 廣告

寶春基金會於93年成立以來，長期投入急難救助、醫療補助及清寒獎助學金等社會公益行動。於112年首度捐贈復康巴士給新北市，3年來共捐出4輛。114年10月間，基金會亦捐贈20萬元協助瑞芳地區弱勢兒童及家庭急難救助。

新北市政府秘書長邱敬斌代表受贈，他說，新北市復康巴士113年服務超過68萬趟次，連同陪伴的家屬，共載運130萬多人次，市府同時運用公彩盈餘分配基金編列3億5,588萬元營運費用支應。感謝寶春基金會創辦人黃事吉結合企業的力量，發揮企業ESG的精神，也信任新北市政府一定會善用，共創社會善的循環。

更多新聞推薦

● 領普發1萬也要對發票賺獎金！ 114年9、10月期統一發票千萬獎號碼：25834483