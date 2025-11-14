寶晶能源在枋寮辦施工說明會

寶晶能源在枋寮鄉舉辦太陽光電發電系統工程施工說明會。（記者陳真攝）

▲寶晶能源在枋寮鄉舉辦太陽光電發電系統工程施工說明會。（記者陳真攝）

寶晶能源昨（十四）日在屏東縣枋寮鄉舉辦太陽光電發電系統工程施工說明會；寶晶除澄清外界疑慮強調，太陽能板清洗全程使用自來水外，也將為台灣邁向淨零轉型貢獻力量。

寶晶能源的這項「寶興金榮太陽光電發電系統工程第三期的新增光儲設備施工說明會，現場有超過五十位關心綠能議題的鄉親、出租土地的地主群及其家屬出席，過程平和。

針對近期坊間出現部分錯誤資訊，指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑；寶晶能源澄清指出，公司契約明文規定清洗作業僅能使用自來水，不得使用任何清潔劑或化學溶劑。

廣告 廣告

執行清洗業務的富宸綠能工程行負責人許宸彬說，所有清洗用水皆由自來水廠購買並留存購水憑證，寶晶能源也會每週固定稽核及不定期抽查；他強調，自己是枋寮在地農家子弟，深知土地的重要性，不可能做出危害自己家鄉土地的事。

多位地主也在會場分享近年農作蓮霧與芒果的實際挑戰，以及選擇將土地轉作綠能的原因，引起在場鄉親共鳴。

寶晶能源表示，感謝地主夥伴長期的支持，未來將持續與地方保持順暢的溝通，讓地主與鄉親安心，並共同為台灣邁向淨零轉型貢獻力量。