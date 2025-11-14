寶晶能源枋寮施工說明會圓滿舉行 澄清外界疑慮：太陽能板清洗全程僅使用自來水

▲寶晶能源表示，面對坊間錯誤資訊，將持續與地方保持順暢的溝通，讓地主與鄉親安心。

【記者 王雯玲／高雄 報導】寶晶能源今（14）日舉辦「屏東縣枋寮鄉寶興金榮太陽光電發電系統工程（第三期）施工計畫變更（新增光儲設備）之施工說明會」，由關心綠能議題的鄉親、出租土地的地主群及其家屬出席，現場超過50多位在地地主與鄉親出席，非常踴躍。

▲執行太陽能板清洗業務的富宸綠能工程行負責人許宸彬表示，所有清洗用水皆由自來水廠購買並留存購水憑證。

近期坊間出現部分錯誤資訊，指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑。寶晶能源澄清，公司契約明文規定清洗作業僅能使用自來水，不得使用任何清潔劑或化學溶劑。執行清洗業務的富宸綠能工程行負責人許宸彬表示，所有清洗用水皆由自來水廠購買並留存購水憑證，寶晶能源也會每週固定稽核及不定期抽查。他強調，自己是枋寮在地農家子弟，深知土地的重要性，「不可能做出危害自己家鄉土地的事」。

▲農民地主們陳俊杰(左二)、張金財(中)與王和順(右二)均表示，寶晶公司都是使用自來水，清洗自己農地上的太陽能板。

多位地主也在現場分享務農近年的實際挑戰，以及選擇將土地轉作綠能的原因，引起在場鄉親共鳴。現年81歲的王和順原本種蓮霧與芒果。他提到，因年紀漸長，孩子也無法接手農務，一度面臨「農地租不出去、自己又無力耕作」的窘境。他笑說：「我跟孩子說，本錢我自己出，收成都算你們的，你們不用擔心。但他們還是不敢接，年輕人要出去工作嘛，我也能理解。」看著土地荒著、雜草越長越高，覺得心痛不已。後來土地租給寶晶能源後，土地得到妥善管理，自己也有了穩定收入，「對我這個年紀來說，真的幫了很大的忙。」

48 歲的陳俊杰原本種芒果多年。他提到，務農要看天吃飯，光是人力與成本就讓人吃不消。「種芒果的人越來越多，要自己打品牌、通路，不容易，人也愈來愈難請，工資一年比一年高。」他說，土地轉作太陽能並不是一時衝動，而是深思熟慮後的決定，「我只是想讓家裡的收入穩定一點。」

參與太陽光電計畫近五年，現年58歲的張金財解釋，當初種植芒果5分地，芒果每顆都要一顆顆套袋，外表看起來漂亮，但「袋子裡面怎樣，常常要等打開才知道」，有時會碰到昆蟲啃食或病害，導致收成落空。再加上近十年極端氣候頻繁，可能今年大賺、明後年受到天氣衝擊慘賠。他表示，參與綠能發電後，至少知道每年有基本的收入，「生活比較能規劃，心也比較安。」

寶晶能源表示，公司以保護地球、永續家園及節能減碳為己任，感謝地主夥伴長期的支持。未來將持續與地方保持順暢的溝通，讓地主與鄉親安心，並共同為台灣邁向淨零轉型貢獻力量。（圖／寶晶能源提供）