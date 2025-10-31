寶晶能源枋寮說明會 澄清破除不實謠言

▲寶晶能源今(31)日舉辦「屏東縣枋寮鄉寶興金榮第六期-1太陽光電系統工程施工說明會」現場合照。

【記者 王雯玲／屏東 報導】寶晶能源今(31)日舉辦「屏東縣枋寮鄉寶興金榮第六期-1太陽光電系統工程施工說明會」，由關心綠能議題的鄉親、出租土地的地主群及其家屬出席，現場超過50位民眾出席，非常踴躍。

有關坊間不實謠言，寶晶指出，承租的土地均為政府機關認定的「非屬優良農地」，換言之，就是「低地力農地」，同時，並要地主同意出租、公司願意承租，更要依循法規由主管機關審查同意通過，才能建置太陽能案場。

像蓮霧農的收入大都看天吃飯，因近年極端氣候致使收入的變數很大，因為是「不利耕作地」，即便農民想要退休，也不易轉租出去，但透過太陽光電發電提升土地利用效益，讓年邁的農民，每個月都有固定租金收入，避免承租不出去，而使生活陷入困境。

寶晶能源強調，承租土地時即協助地主填寫「地價稅代繳申請書」，稅金由公司代繳，不增加農民及其家屬負擔。本次說明會要承租的土地，目前都已經沒有耕作的事實。未來除20年租期外，如地主願意且法規許可，寶晶也期盼合約期滿能持續合作，與地主間共創雙贏。

依雙方簽訂之公證契約書，如20年後，地主不再承租給公司，寶晶能源會負責將太陽能板等設備回收，會善盡承租人的責任，將土地恢復原狀與原地目，就像租房子退租時，也要將房屋回復原狀，期間的房屋照顧也都要由承租人負責。

同時，這20年期間的光電維護保養與雜草清理，都由寶晶來處理，公司有健全的維運團隊與制度，所有現有案場皆依照同樣標準持續執行，不會任由太陽能板下雜草叢生。只要寶晶向地主完成承租，承租範圍內的環境問題，將由寶晶負責處理，不會造成地主額外負擔。

寶晶能源表示，長期以來，公司以保護地球、永續家園及節能減碳為己任，持續在全台推動太陽能建設。感謝地主夥伴長期以來的信任與支持，使我們得以穩定供應再生能源，為台灣在全球淨零轉型的進程中注入持續動能。

展望未來，寶晶能源除將持續善盡承租人的責任外，亦將持續秉持「與地方共好」的精神，推廣在地優質農產品與小微品牌，讓更多人看見屏東的美好，共同為地方永續發展貢獻力量。（圖／記者王雯玲翻攝）