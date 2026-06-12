寶晶能源現金股息殖利率4.5% 力拼今年太陽能發電新增26MW

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【記者許麗珍／台北報導】再生能源資產管理廠商寶晶能源（6987）召開股東常會，決議每股配發現金0.9元，現金股息殖利率約4.5%。展望2026年，寶晶能源表示太陽能發電業務已有近80公頃土地已整合好且送件審查中，若一切順利預計將新增併聯容量約26MW。

寶晶能源召開股東常會報告114年度營業報告書及財務報表，以及114年度員工及董事酬勞分配、盈餘分配等多項議案。

針對盈餘分配現金股利一事，寶晶能源表示，114年度盈餘，即稅後純益2.3億元，每股純益1.05元，業經第四屆第十次董事會決議提撥股東紅利200,891,250元分派現金股利，每股配發現金0.9元，授權董事長另訂除息基準日及發放日辦理發放。換算後，現金股息殖利率約4.5%，優於不少同業，說明公司擁有極為穩定的現金淨流入，應付再生能源產業的各種變化及挑戰。

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另外據了解，寶晶能源旗下寶富電力與客戶簽訂的綠電購售合約(CPPA)，有逾8成屬於20年長期合約，其中大多數客戶均屬RE100企業。寶晶能源表示，寶富電力將持續擴大綠電轉供量能，持續深化與科技業及金融業等大型企業客戶合作關係，預計115年度轉供裝置容量有機會挑戰150MW，且往後幾年將進一步攀升。公司藉由提供完整的能源管理加值服務，為企業客戶提供穩定可靠的綠電來源，強化及提升客戶黏著度。

寶晶能源指出，台灣再生能源產業近期正面臨多方面挑戰，公司藉由持續強化風險管理機制，優化財務結構，維持充裕營運資金，以及持續提升人才培育與組織效能等加以因應。今年1到5 月，寶晶能源累計合併營收已達近5.82億元，較去年同期大幅成長30.75%，今年持續擴大營運規模應會順利達標，進而為股東創造更大利益。

展望2026年，寶晶能源表示太陽能發電業務方面，公司手上已有近80公頃土地已經整合好並且送件審查中，若一切順利，預計將新增併聯容量約26MW。儲能系統業務方面，因市場競爭加劇、收益縮水，將暫緩AFC電力交易平台案場投資，將資源放在光儲合一案場及表後儲能市場，公司樂觀看待今年儲能業務相關營收可望較去年度顯著增加，進一步強化公司在儲能市場長期競爭力。

再生能源資產管理廠商寶晶能源（6987）召開股東常會，決議每股配發現金0.9元，現金股息殖利率約4.5%。寶晶能源提供

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