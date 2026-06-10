寶晶5月營收創新高 雙軌推電廠資產與綠電轉供 下半年獲利看俏

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再生能源公司寶晶能源今（10）日公布5月合併營收達1.39億元，年增13.32%，刷新公司成立以來單月營收歷史新高。寶晶能源表示，在日照條件優化、高效運維系統及綠電轉供需求持續升溫帶動下，今年前5月累計營收已達5.82億元，較去年同期成長30.75%，顯示營運動能持續增強。

寶晶能源指出，今年5月營收明顯攀升，主要受惠於南台灣進入日照旺季，加上旗下電廠發電效率提升。其中，以屏東林邊及枋寮案場為核心的太陽光電資產，5月平均日發電時數達4.76小時，較4月進一步增加。公司強調，透過自建自持電廠模式與智慧化運維管理，不僅能提升發電效率，也能穩定提高綠電轉供匹配率，進一步帶動長期收益表現。

再生能源市場競爭激烈 下半年看好綠電需求整體投資回溫

在擴大資產布局方面，寶晶能源表示，目前市場上已有不少太陽光電與小水力發電案場尋求合作或股權投資，公司也積極評估相關併購與投資機會。寶晶透露，由於目前現金流穩健，且已有多家大型壽險業者表達合作意願，可望提供後續資金支持，因此未來將透過多元合作模式擴大再生能源資產規模，並以內部報酬率及整體綜效作為投資評估重點。

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展望下半年，寶晶能源認為，隨著半導體產業及AI資料中心對綠電需求快速增加，國內綠電市場仍具高度成長空間。公司表示，雖然再生能源開發仍面臨工程推進與地方溝通等挑戰，但憑藉長期深耕地方與完善回饋機制，已逐步提升案場推動效率，今年下半年併網容量有望進一步擴大，持續挹注營運成長。



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