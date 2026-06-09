寶林茶室中毒害6人死 食藥署監測1年結案：偶發特殊案件！

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衛福部食藥署針對113年3月「寶林茶室事件」展開長達一年的後續監測，結果顯示市面上未再出現食材遭唐菖蒲伯克氏菌污染、進而產生「邦克列酸」毒素的類似案例，食藥署據此認定，造成6人死亡的寶林茶室食品中毒事件，屬於單一偶發的特殊案件。

兩年前寶林茶室中毒案釀33人中毒、6人死亡，震驚全台。（圖／報系資料照）

邦克列酸的威脅雖暫告一段落，食品中毒的威脅卻未曾消退。食藥署食品組長許朝凱指出，去年5月至6月間，全國共通報85件食品中毒案件，經逐一調查判定，致病原因主要集中於仙人掌桿菌、諾羅病毒、沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌等，出問題的食材則多為複合式餐點，涵蓋餐盒、壽司、炒蛋、刨冰等品項。

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透過食品中毒通報與監測資料的統計分析，食藥署已掌握各類病因物質的季節性流行規律。許朝凱說明，諾羅病毒的高峰期落在每年11月至翌年4月；沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌則在3月至8月間活躍；腸炎弧菌等細菌性食品中毒的高風險期，則集中於8月至10月。

眼下端午節將至，許朝凱特別提醒，節慶前後氣候炎熱潮濕，正是細菌與病毒大量繁殖的有利條件，民眾在採購及備製食材時務必提高警覺。食藥署呼籲民眾落實防治食品中毒的五大原則：確實洗手、選用新鮮食材、生熟食嚴格分開處理、食物徹底加熱，以及注意食品保存溫度，以有效降低食品中毒的發生風險。

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