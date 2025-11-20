寶格冰淇淋募600份耶誕禮物 家扶兒願望卡曝光：只要彩色筆畫畫
〔記者蔡淑媛／台中報導〕「給聖誕老公公，我今年很乖，我想許願一個溫套暖的保溫杯！」寶格冰淇淋與南台中家扶中心合作，為就讀幼兒園及小學的家扶兒募集600個耶誕禮物，由家扶兒提出願望清單，有鉛筆盒、彩色筆、玩具車、保溫杯等，11月活動開跑已募集到200份，呼籲共襄盛舉為孩子完成願望。
耶誕節將近，寶格冰淇淋門口的耶誕樹，掛滿家扶兒的禮物願望卡，「可以送我可以畫畫的彩色筆」、「我希望聖誕老公公送我可以畫畫的彩色筆」，家扶兒有的年紀小，以注音寫上禮物願，還畫上禮物樣式，充滿童真與期待，寶格冰淇淋連續10年舉辦「耶誕禮屋」公益活動，邀請民眾當弱勢兒的耶誕老公公。
寶格冰淇淋今年以「禮物出發-快樂到達」為主題，店內特別布置耶誕樹，掛上孩子的願望卡，開放民眾認捐，目標募集達600份禮物。
寶格冰淇淋代表陳苡榛說，活動第一年僅募集60多份禮物，後來參與響應企業與民眾年年增加，寶格希望成為幸福的平台，今年期待募集達到600份耶誕禮物，將幸福傳遞出去，即日起至21日，民眾可將禮物送到門市，外縣市則可透過郵寄方式參與，寶格有專人包裝成禮物，將愛心送達。
今年家扶兒將心願寫進許願卡，期待聖誕老人的回信與驚喜。項目包括文具／書籍類(主題繪本、科學推理漫畫、橋樑書、彩色筆、蠟筆、色鉛筆、水彩筆、文具組)、運動類(羽毛球組、桌球組、棒球組、籃球、足球、排球、跳繩)、生活類(後背包、側背包、書包、桌遊、益智牌卡、拼圖遊戲、檯燈、水壺、便當盒、保溫杯)，以及電子類(兒童手錶、運動手錶、耳機、滑鼠、鍵盤、隨身碟)。
陳苡榛說，目前已獲得在地愛心企業支持，包括智康生技公司、台中商旅、富華創新、京京樂購、臺麒投資公司及多家匿名企業。募集禮物即日起到12月21日期間，凡到店內認捐禮物及消費新品深層淬咖啡1組，店家將提撥每組10元注入公益禮物基金，讓民眾在享受美味的同時，也能輕鬆參與公益，將小小善意化為大大的力量。
