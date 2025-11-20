寶格冰淇淋攜南台中家扶募600份聖誕禮物 溫暖弱勢兒童心願

寶格冰淇淋再度攜手南台中家扶中心募集聖誕禮物溫暖家扶兒。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

耶誕佳節將近，寶格冰淇淋再度攜手南台中家扶中心，即日起至12月21日止，展開一年一度的「聖誕禮物募集活動」。今年特別加碼募集600份禮物，期盼讓每位孩子在聖誕節當天都能收到專屬的驚喜與祝福。募集完成的禮物將於12月22日送出，幫助家扶兒童圓夢。

寶格冰淇淋已連續10年舉辦「耶誕禮屋」公益活動，邀請民眾捐贈保溫瓶、文具等用品，並由寶格重新包裝後送至南台中家扶中心。今年活動以「禮物出發 快樂到達！」為主題，店內特別布置耶誕樹，掛上孩子們的願望卡，開放民眾認捐，目標募集達600份禮物。

廣告 廣告

寶格冰淇淋代表陳苡榛表示：「第一年僅募集60多份禮物，逐年參與的民眾與單位持續增加，顯示聖誕節是一個能傳遞幸福的節日。寶格希望成為幸福的平台，把大家的心意與愛心送往需要的家庭。今年也期盼能如往年一樣，順利募集達到600份禮物，將幸福傳遞出去。即日起至21日，民眾可將禮物送至門市，外縣市則可透過郵寄方式參與，並由專人包裝成禮物。」

孩子們將心願悄悄寫進「許願卡」，期待聖誕老人的回信與驚喜。（記者楊文琳攝）

今年活動一公布，即獲得多家在地愛心企業支持，包括智康生技、台中商旅、富華創新、京京樂購、臺麒投資及多家匿名企業。目前已募集超過200份禮物，希望更多人參與認購。同時，活動期間凡至店內認捐禮物及消費新品「深層淬咖啡一組」，店家將提撥每組10元注入公益禮物基金，讓民眾在享受美味的同時，也能輕鬆參與公益，將小小善意化為大大的力量。

今年孩子們更將心願悄悄寫進「許願卡」，期待聖誕老人的回信與驚喜。募集項目涵蓋多種類別，適合學齡前至國小六年級的孩子，文具書籍類：主題繪本、科學推理漫畫、橋樑書、彩色筆、蠟筆、色鉛筆、水彩筆、文具組等，運動類：羽毛球組、桌球組、棒球組、籃球、足球、排球、跳繩等，生活類：後背包、側背包、書包、桌遊、益智牌卡、拼圖遊戲、檯燈、水壺、便當盒、保溫杯等，電子類：兒童手錶、運動手錶、耳機、滑鼠、鍵盤、隨身碟等。誠摯邀請社會大眾共同響應「聖誕禮物募集活動」，用愛心點亮孩子的聖誕夢想，讓溫暖在這個冬季持續蔓延。