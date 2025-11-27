寶濟藥業IPO進入倒數 晟德可望挹注新成長動能

cnews124251127a11

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

晟德核心轉投資企業寶濟藥業26日通過香港交易所聆訊，預計12月上旬掛牌上市。寶濟自2019年成立以來保持高速成長，晟德身為創始股東之一，累計投資約新台幣10億元，目前持股約13.85%。截至2024年底C+輪募資，寶濟投後估值已達新台幣217億元，是創立初期估值的23倍，成果相當亮眼。

寶濟以合成生物技術開發重組生物藥，專注於臨床需求高、治療方式有限的疾病領域。研發管線均以「提升療效與患者便利性」為核心方向，產品定位明確、商業化可行性強。KJ017為重組透明質酸酶，可大幅提高大分子藥物的皮下注射容量，使原本需透過靜脈點滴輸注一至兩小時的療程，縮短為數分鐘的皮下注射。對患者而言更方便、對醫療院所更省時。

這項產品單藥使用目前正在上市審查階段，並已與多家生技公司進行聯藥使用之合作，共同推動皮下給藥平台的應用，未來可望帶動多款抗體新藥採用更友善的治療模式。以美國對標產品Halozyme為例，透明質酸酶皮下給藥技術已廣泛應用於多項重磅生物藥，全球市值高達80億美元以上，驗證皮下給藥平台的高度商業價值。

另一項核心產品SJ02（FSH-CTP 融合蛋白）11月已上市，為中國首款長效型卵泡刺激素。透過延長藥物半衰期，SJ02 可將原需每日注射的療程簡化為「每週一針」，大幅提升患者便利性，特別契合現代家庭對生育治療的需求。中國不孕症市場規模正快速成長，在醫療保險逐步涵蓋後，相關藥物市場已突破人民幣50億元，未來五年預計以年複合成長率20%持續擴大。

晟德集團總裁林榮錦指出，寶濟的產品策略扎實、研發方向明確，與全球生物藥技術走向一致。晟德自創立階段即深度參與，並一路陪伴團隊成長，這次成功通過上市審查，再次驗證晟德在生技投資領域的前瞻判斷與長期布局能力。

晟德表示，寶濟上市後的市值提升，將為晟德今年度的資產成長帶來實質貢獻。同時，寶濟卓越的研發成果，亦可與晟德集團旗下多家生技企業形成策略互補，強化集團生技投控定位。晟德將持續以專業投資視角與科學基礎為核心，攜手合作企業共同推動亞洲生技創新，並為台灣投資人帶來長期且可衡量的成長價值。

