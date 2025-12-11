寶濟香港掛牌首日漲逾120% 晟德獲利大進補
【記者柯安聰台北報導】晟德（4123）宣布，旗下重要投資企業寶濟藥業-B（02659.HK）10日正式於香港交易所掛牌上市。寶濟首日開盤價報港幣60.5元（約合新台幣248元），較發售價港幣26.38元（約合新台幣108元）大幅上升約129%，市場反應熱烈；公開發售部分超額認購逾2600倍，為近年港股18A生技公司中極具代表性的高認購案例。
為祝賀寶濟成功上市，晟德董事長王素琦與晟德大藥廠法人代表人林佳陵特別出席香港敲鑼儀式。王素琦表示，晟德累計投入寶濟約新台幣10億元，持股約12%。寶濟一直是中國合成生物學領域的先驅企業，我們非常榮幸能與團隊共同見證其成長與登陸國際資本市場的重要時刻。
圖說：晟德董事長王素琦(右2)與晟德大藥廠法人代表人林佳陵(左1)與寶濟管理層合影
晟德集團總裁林榮錦表示，作為寶濟的創始投資人之一，我們高度肯定寶濟董事長劉彥君博士在專業技術平台的研發實力，以及產品策略與市場佈局上的前瞻視野。今年除了順利達成上市目標外，寶濟首項產品—中國首款長效型卵泡刺激素（FSH）SJ02亦成功獲批上市，顯示公司不僅在研發上持續突破並展現核心競爭優勢，更正式邁入實質商業化階段，對晟德而言極具啟發與重要意義。
寶濟目前市值已突破港幣180億元（約合新台幣738億元）。依晟德財務會計處理方式，寶濟投資係認列於「金融資產」項下，因此寶濟上市後股價與市值變化，將直接且即時反映於晟德各期損益。寶濟首日股價表現強勢，預期將為晟德第4季獲利帶來明顯挹注。
寶濟核心產品包括已獲中國NMPA核准的SJ02，以及處於NDA與後期臨床階段的多項創新生技管線。晟德表示，寶濟成功上市不僅再次驗證其技術平台與商業潛力，也將持續強化晟德作為專業生技投控平台的整體價值與長期成長動能。（自立電子報2025/12/11）
其他人也在看
6G來了？！結合AI與低軌衛星 全球通訊產業鏈迎來十年大洗牌 盤點「6G概念股」！
隨著 5G 應用逐漸落地，全球科技巨頭已將戰略目光投向下一代通訊標準「6G」。除了傳輸速度革新，6G更結合低軌衛星與 AI 運算，實現「萬物智聯」與「全域覆蓋」的關鍵技術。本文將深入解析 6G 如何改變市場版圖，推動從半導體晶片、太空基建到終端設備的全面產業鏈重組，並盤點具備關鍵技術的台廠供應鏈，帶您搶先掌握這波未來十年的重要通訊技術。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11
輝達吃香喝辣 華爾街券商點名連AI湯都喝不到的公司名單
人工智慧（AI）科技正在徹底改變各行各業的資金使用方式，美國AI晶片巨頭輝達（N信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
真正亞洲一哥！台積電市值超越沙烏地阿美
真正亞洲一哥！台積電（2330）在美存託憑證ADR昨天美國時間9日收盤303美元，並以市 值1.573兆美元（折合新台幣約49兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco「沙烏地阿美」的1.568兆美元，成為全球第8大、亞洲第一大市值企業。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 32
國產新藥剋必達納入健保給付 台灣生技研發跨入新階段
（記者秦裕中／綜合報導）台灣生技產業再有制度性突破。由華上生醫歷時多年研發的國產創新藥物「剋必達」（Tucid […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土
鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】曇花一現？台股閃現28568新天價後翻黑 分析師吳官隆：追價意願弱
聯準會降息灌活水，美股四大指數全數收漲，台股今（11）以28385.23點開出，指數下跌15.5點，隨後在台積電（2330）秒填息、漲勢擴大下，指數翻紅上漲167.29點、寫28568.02點新高，惟50分鐘後震盪翻黑。 運達投顧分析師吳官隆表示，降息利多已提前反應兩周，「提早開香檳沒驚喜」，且早盤量能沒跟上，追價意願偏弱。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 3
台股盤前／Fed三度降息釋鴿聲激勵！台積電今除息5元 台股有望挑戰新高
聯準會（Fed）宣布今年第三度降息1碼至3.5%至3.75%區間，同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高。儘管如此，主席鮑威爾強調關稅引發的通膨效應屬暫時現象，經濟成長仍具韌性。市場解讀此次政策為「鴿中帶穩」，激勵美股週三（10）日全面走高，道瓊大漲497點、標普500指數漲0.7%逼近歷史新高、那斯達克漲0.33%，費半指數更強彈1.29%，帶動全球投資信心回溫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉Fed3度降息 股債齊揚 標普逼近歷史新高
聯準會 (Fed) 今年第三度降息，但同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，即便如此，聯準會主席鮑爾認為，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強，美股週三 (10 日) 歡欣喜漲，債市同樂高升。鉅亨網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
6G是什麼？AI＋低軌衛星打造全域覆蓋 下一代通訊技術全面解析！
隨著 5G 網路逐漸在全球普及，物聯網應用正逐步滲透日常生活。然而，科技的演進永不停歇，為了突破現有通訊技術在覆蓋範圍與傳輸延遲上的限制，產業界已積極佈局下一代通訊標準「6G」。本文將探討 6G 的核心技術，分析其如何透過非地面網路（NTN）與 AI 運算實現陸海空全域覆蓋，以及這場通訊革命將為產業界帶來哪些投資機會。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 週前 ・ 13
SpaceX估值衝刺1.5兆美元，馬斯克距「兆富豪」門檻只差上市一步
【財訊快報／陳孟朔】市場傳出消息稱，若太空探索公司SpaceX明年以約1.5兆美元估值推進首次公開發行(IPO)，將大幅重塑全球財富版圖，現任全球首富馬斯克(Elon Musk)的身家有機會從約4,606億美元「翻倍再加碼」，逼近1兆美元關卡，成為全球首位「兆富豪」。依富豪排行榜估算，馬斯克目前持有約42% SpaceX股權，一旦公司按1.5兆美元投前估值掛牌，其持股市值將躍升至逾6,250億美元，遠高於目前約1,360億美元的估算水準。報導指出，若以1.5兆美元投前估值計算，馬斯克整體財富規模將上看約9,520億美元，較目前水準增加近4,910億美元，且這還未計入他在其他企業中的龐大持股，包括電動車龍頭特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)以及其他科技與基礎設施相關資產。繼稍早特斯拉股東大會通過規模高達12位數的薪酬方案後，SpaceX若成功上市，將被視為馬斯克邁向「兆富豪」的第二條關鍵跑道。熟悉SpaceX股權結構的人士指出，外界對其估值的推算，多是基於聯邦機構文件與近年融資輪的股權稀釋情況，顯示市場對其衛星網路、發射服務與太空基礎設施長期商業模式抱持高度溢價期待。對投資人而言，S財訊快報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
輝達H200解禁 台鏈加單有戲
美國總統川普拍板允許輝達H200晶片出口中國大陸，市場解讀，此舉將啟動AI供應鏈庫存去化，帶動台系組裝與封測廠迎來加單契機。供應鏈預估，中國大陸AI伺服器與雲端客戶將優先以H200現貨補庫存，技嘉、華碩等OEM廠，以及日月光、力成、京元電等封測大廠有望成為首波受惠者。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／Fed決議前美股觀望、台指夜盤漲72點 台股開盤拚自救行情
美股週二（9）日在聯準會（Fed）召開為期兩天的利率決策會議前走勢平淡，標普500指數收盤近乎持平，道瓊小跌0.38%、那斯達克漲0.14%，投資人普遍觀望降息結果。市場預期Fed將於週三宣布今年第3次降息，但部分官員對連續寬鬆政策表達疑慮，使這次會議成為近年來具爭議的一次。根據CME FedWatch工具，市場估計降息1碼（0.25個百分點）機率達89%。明年有機會再降息2次。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
收盤／台股漲218點！台積電領軍站回28400 矽光子及PCB好猛
美股四大指數昨（9）日多在平盤附近震盪，僅那斯達克微漲0.13%。市場靜待聯準會為期兩天的利率決策會議登場，儘管CME FedWatch顯示降息機率高達89%，但部分官員對過度寬鬆仍持保留，使外界關注此次FOMC可能淡化明年進一步降息的預期。台股今（10）日在AI族群與權值股齊力帶動下，早盤開高後一路震盪走揚，加權指數終場上漲218.13點，收在28,400.73點，漲幅0.77%，成交金額放大至三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 10
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 101
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 5
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 23 小時前 ・ 27
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3