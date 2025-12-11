寶濟香港掛牌首日漲逾120% 晟德獲利大進補

【記者柯安聰台北報導】晟德（4123）宣布，旗下重要投資企業寶濟藥業-B（02659.HK）10日正式於香港交易所掛牌上市。寶濟首日開盤價報港幣60.5元（約合新台幣248元），較發售價港幣26.38元（約合新台幣108元）大幅上升約129%，市場反應熱烈；公開發售部分超額認購逾2600倍，為近年港股18A生技公司中極具代表性的高認購案例。



為祝賀寶濟成功上市，晟德董事長王素琦與晟德大藥廠法人代表人林佳陵特別出席香港敲鑼儀式。王素琦表示，晟德累計投入寶濟約新台幣10億元，持股約12%。寶濟一直是中國合成生物學領域的先驅企業，我們非常榮幸能與團隊共同見證其成長與登陸國際資本市場的重要時刻。







圖說：晟德董事長王素琦(右2)與晟德大藥廠法人代表人林佳陵(左1)與寶濟管理層合影



晟德集團總裁林榮錦表示，作為寶濟的創始投資人之一，我們高度肯定寶濟董事長劉彥君博士在專業技術平台的研發實力，以及產品策略與市場佈局上的前瞻視野。今年除了順利達成上市目標外，寶濟首項產品—中國首款長效型卵泡刺激素（FSH）SJ02亦成功獲批上市，顯示公司不僅在研發上持續突破並展現核心競爭優勢，更正式邁入實質商業化階段，對晟德而言極具啟發與重要意義。



寶濟目前市值已突破港幣180億元（約合新台幣738億元）。依晟德財務會計處理方式，寶濟投資係認列於「金融資產」項下，因此寶濟上市後股價與市值變化，將直接且即時反映於晟德各期損益。寶濟首日股價表現強勢，預期將為晟德第4季獲利帶來明顯挹注。



寶濟核心產品包括已獲中國NMPA核准的SJ02，以及處於NDA與後期臨床階段的多項創新生技管線。晟德表示，寶濟成功上市不僅再次驗證其技術平台與商業潛力，也將持續強化晟德作為專業生技投控平台的整體價值與長期成長動能。（自立電子報2025/12/11）